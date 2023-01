Azok a vállalatok, melyeknek működése minimálisan is kapcsolódik az új technológiákhoz, nem engedhetik meg maguknak, hogy ne legyenek jelen a CES kiállításon, melynek idei kiadása január első hetének utolsó napjaiban zajlik. A világmárkák általában valami újdonsággal szoktak érkezni Las Vegasba, de ilyenkor a kisebb vállalatok is teret kapnak, hogy megmutathassák, mire is képesek.

Aki ellátogat ide, vagy követi a beszámolókat, találkozhat mindenféle jövőbe mutató, talán soha meg nem valósuló fantasztikus kütyüötlettel, de olyasmivel is, amit eddig jól titkoltak, és már csak néhány hét vagy hónap választja el attól, hogy kereskedelmi forgalomban is kapni lehessen.

Utóbbi kategóriába tartozik Ella, a robotizált babakocsi is, amely gépi tanulás segítségével fejleszti magát az önvezetés terén, ezzel is megkönnyítve a szülők életét. A négykerekűt természetesen lehet tolni is, de teljesen önerőből is gurulhat, illetve van egy hibrid, egyfajta toláskönnyítő köztes megoldás is.

Már-már a modern autókéval vetekszik Ella tudása, ugyanis fékezési asszisztenssel és automata parkolási funkcióval is rendelkezik a 13,6 kilós babakocsi, melyet két motor hajt. A szülőkkel menet közben kommunikál is a jármű, szenzorainak köszönhetően jelzi, ha akadályozni fogja valami a továbbhaladást, vagy ha veszélyes helyzet állna fenn, például egy hirtelen felbukkanó autó, biciklis vagy motoros.

Nézd meg, hogyan működik:

Az önvezető funkciónak szerencsére limitje is van: a babakocsiban távolságérzékelő is van, így nem fog a baba egyedül csámborogni. Jó hír a szülőknek, hogy akár hat bevásárlókosarat is felakaszthatnak rá a boltban, de van álomba ringató funkció is, amihez semmilyen felügyelet nem kell, és más feladat is végezhető altatás közben.

Napjaink talán legfejlettebb babakocsija egyelőre még csak az előrendelési fázisban tart, de már most megkapta a CES innovációs díját. A szett ára egy különálló babahordozóval együtt 3300 dollár, átszámítva 1,23 millió forint.

