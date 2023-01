Az interneten akarva-akaratlanul is belefuthat az ember pornográf tartalmakba, melyektől sokszor semmi nem védi meg a fiatalkorúakat, legfeljebb egy életkort firtató kérdés, melyre úgyis mindenki igennel válaszol. Mivel ez nem jelent valódi védelmet, Louisiana állam komoly szigorítást vezetett be.

2023. január elsejétől minden olyan weboldalra, melynek tartalmának legalább egyharmada felnőtteknek szól, csak úgy léphetnek be az emberek, ha igazolják életkorukat. A világ legnépszerűbb pornóoldalai, köztük a Pornhubbal, már implementálták is a változásokat.

Belépés előtt immár nem a szokásos kérdést dobja fel az állam lakóinak, hanem egy olyan bejelentkezési oldal nyílik meg, ahol jogosítványuk digitális változatával igazolhatják, hogy ők már felnőttek és szabad pornót nézniük.

Hello from the surveillance state of Louisiana. People in Louisiana have to use their drivers license to go to pornhub. This is truly wild. Under his eye. https://t.co/uji6Jo3Tde pic.twitter.com/pVKEeVcCGw

— Public Defendering (@fodderyfodder) January 2, 2023