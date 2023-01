Nem sok helyen láthattuk új szerepben 2022-ben Sylvester Stallonét: a 76 éves színész egy filmben és egy sorozatban szerepelt, mindkét produkció amerikai streamingszolgáltatók kínálatában debütált. Nevével az alakításai helyett leginkább azt lehetett összekötni, hogy éppen milyen ingatlant vesz vagy éppen ad el valahol az Egyesült Államokban dollármilliókért.

Tavaly márciusban például 18 millióért vett egy szerény otthont Los Angeles Hidden Hills nevű városrészében. A szerény szó persze csak relatív: a Stallone-család előtte egy 58 millió dolláros Beverly Hills-i, nyolc hálószobás otthonban tengethette mindennapjait, ebből adtak lejjebb kilenc hónapja.

A Hidden Hills-i történet azonban véget ért, Stallone ugyanis máris költözne, a talán még be sem lakott birtokot pedig tovább is adná. Nagy spíler az öreg, ugyanis 22,5 millió dollárért (8,465 milliárd forintért) hirdette meg az otthont, 4,5 millió dollárral többért, mint amennyiért vette. Ekkora áremelkedést az inflációra sem lehet fogni: ha a gazdasági folyamatoknak megfelelően árazta volna be a többek között lovardával is rendelkező ingatlant, akkor sem érte volna el a vételár a 19,3 millió dollárt.

