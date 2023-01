A méregdrága, beszélő vécéjével hírekbe kerülő Kohler rengeteg fürdőszobai kelléket gyárt. Többek között egy érdekes, aromaterápiás zuhanyfej-kiegészítővel készültek a világ legnagyobb kütyükiállítására a minden évben Las Vegasban megrendezett CES-re.

A Sprig Shower Infusion System bármilyen zuhanyzóban telepíthető, az illatanyagot tartó kis tárolóval együtt. Lényegében ez a rendszer lelke, a szerkezet innen fecskendezi a vízbe az igény szerint eukaliptusz-, kamilla-, levendulatartalmú, bőrbarát kivonatot. A Kohler szerint használata a teljes testfelületen biztonságos, és az egész zuhanyzás alatt élvezhető.

Maga a rendszer 119 dollárba kerül, de a trükk most is az utántöltési lehetőségben van. Ide ugyanis nem rakhatunk bárhonnan a webről rendelt folyadékot. Csak a Kohler kapszulái férnek be a kütyü tartójába, és ezeket külön kell megvásárolni. A hatdarabos 21 dollárba kerül, de akad többször használatos darab is 24 dollárért.

Friss ötlet, de nem egyedi, egy zuhanyzótechnikai startup (igen, létezik ilyen cég) szintén hasonló megoldást dob piacra. A Fuse szintén bárhova feltekerhető, és szintén illatanyagot, valamint vitaminokat juttat a vízbe. 49 dolláros ára jóval olcsóbb a Kohler termékénél, és kapszulák helyett a mosogatótablettákhoz hasonló kerek tablettákkal működik.