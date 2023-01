Napjainkban egyre több elektromos rásegítéses kerékpár kapható, ám ezek ára már-már megfizethetetlen. Nemcsak nálunk igaz ez, globálisan is drágák az ilyen eszközök.

Ezt elégelték meg a Swytch Bikes emberei, akik kifejlesztettek egy olyan átalakító rendszert, mely minden kerékpárral kompatibilis, és a bringák haladását elektromos energiával segíti. A szett leglátványosabb része az akkumulátor, mely akkora, mint egy nagyobb okostelefon, és egészen könnyű: még a nehezebb, 30 kilométert bíró telep is csak 1,1 kilót nyom.

Erről kap energiát az első kerékben található agymotor, melynek teljesítménye 250 W, és csak akkor lép működésbe, ha a pedáloknál található érzékelő szerint tekerik a biciklit. A motor beépítésével nem kell foglalkoznia annak, aki villanyosítani szeretné bringáját: a Swytch elkészíti neki az egyedi kereket a beépített motorral, mely tökéletesen passzol a kétkerekűhöz, csak a helyére kell tenni azt.

A készlet ára akciósan, 50-60 százalékos induló kedvezménnyel 205-250 ezer forintnak megfelelő fontért kapható, az első körben rendelők legkésőbb áprilisig meg is kapják szettjüket. Még ezen árak láttán is szívhatjuk a fogunkat, de az olyan bringákért, mint az általunk is tesztelt Harley-Davidson e-bike, ennél még többet elkérnek: