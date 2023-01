Furcsa fotókkal hívta fel magára nemrég a figyelmet egy féldrágakövekre specializálódott japán üzlet a közösségi médiában. A factory-M Twitter-oldalára ugyanis egy olyan széket raktak fel, melynek ülőlapja és háttámlája egyetlen óriási ametisztből áll.

Az üzlet a guruló lábakra tett ásványra úgy tekint posztjában, mintha ténylegesen egy irodabútorról lenne szó, szerintük erre simán rá is lehetne ülni – feltéve, ha van pénze az embernek kicsengetni a közel 1,3 millió forintnak megfelelő vételárat.

A székkel kapcsolatban megkérdezték a cég alapító-tulajdonosát is, aki elmondta, hogy az Egyesült Államokban járt ásványkereső úton, amikor belebotlott ebbe a darabba. Már akkor tudta, hogy az L alakú ametisztből széket fog készíteni, ötletét pedig meg is valósította. Állítólag nagyon kényelmes is a szék, de mi mást is mondhatna annak megalkotója, ha el szeretné adni portékáját.

A féldrágakő egyébként önmagában 88 kilót nyom, a fémrészekkel együtt pedig 99 kilót nyom a különleges bútor.