2023 első napján iktatták be a hivatalába az új brazil elnököt, Lulát. A nagyszabású eseményt annak rendje és módja szerint védték is: a rendőrkutyás bombakeresés alap, de olyan fegyvereket is bevetettek, mint ami a nyitóképen is látható.

Az internet számára természetesen ez adta a legnagyobb beszédtémát: a szerkezet olyan, mintha egy videojátékból érkezett volna teljesen irreális méreteivel. A valóság azonban az, hogy ez a fegyver tényleg létezik és különleges célokra használják.

Brazilian security with anti-drone weapon at the Brazilian presidential inauguration. pic.twitter.com/HVVv7gGU4C — P.B. Gomez (@NotoriousPBG) January 2, 2023

Emberéletre közvetlenül nem jelent veszélyt a DroneGun taktikai fegyver, mely – ahogy arra a neve is utal – drónok, vagyis távirányítású repülők ellen vethető be. A fegyver nagy távolságra, akár 2,5 kilométerre lévő drónokat is képes a földre kényszeríteni úgy, hogy megzavarja az irányító és a repülő között a kommunikációt, majd teljesen átveszi felette az irányítást. Ezt követően leszáll vele függőlegesen, úgy, hogy ne okozzon kárt se a drónban, se a környezetben. Működéséről egy videót is közzétett a gyártó, mely gyakorlatilag csak drónok ellen védő eszközöket készít:

A fegyver 7,3 kilót nyom a két akkumulátorral együtt, melyek két órás üzemidőt tesznek lehetővé. Nyilvános ára nincs az eszköznek, tekintettel arra, hogy civilek nem juthatnak hozzá a NATO által is minősített drónölőhöz, de kiindulva a hébe-hóba fel-felbukkanó hasonló eszközökről megjelent információkból, az biztos, hogy egy ilyen termék ára több millió forint.