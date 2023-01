Aki látta Az alapító című filmet, mely a McDonald’s étteremhálózat felemelkedését is bemutatja, az tudhatja, hogy már a kezdetek óta minden egyes konyhai tevékenység standardizált. Ha a technológia már akkor rendelkezésre állt volna, vélhetően robotokkal helyettesítették volna az emberi munkaerőt, a gépek ugyanis gyorsabbak, nem hibáznak és fizetést sem kérnek.

A technológia napjainkban azonban már kopogtat a Mekik ajtaján, sőt, a texasi Fort Worth egyik éttermébe be is lépett, kizavarva onnan az összes embert, aki a kassza túloldalán volt. Minden feladatot gépek végeznek a rendelés felvételétől az étel becsomagolásáig az egységben.

Maga az étterem kinézetében egyébként eltér a hagyományos Mekiktől: jóval kisebb, ugyanis elsősorban az autóval érkezőkre, majd rögtön távozókra optimalizálták. Ettől függetlenül be is lehet térni, sőt, van dedikált rész a futároknak is, akik innen viszik házhoz mások ebédjét vagy vacsoráját.

A McDonald’s szerint a másik nagy ötlet, amivel sikerült a várakozási időt csökkenteni, az az, hogy lehetőségük van a vásárlóknak már az étterembe érkezés előtt leadni rendelésüket, így az készülőben lehet, és mire odaérnek, az már majdnem el is készült. Az aranyíves gyorsétteremlánc újítása nem ismeretlen számunkra sem, hiszen a Burger King mobilalkalmazása segítségével már akkor is elindítható a rendelés, amikor még csak az étterem közelében vagyunk, de még nem magában az egységben.

Az új robotétteremmel a McDonald’s célja elsősorban a tesztelés, reményeik szerint az itt szerzett pozitív tapasztalatokkal világszerte segíthetik a többi éttermet és jobbá tehetik a mekizés élményét a vevőknek.