2022-ben az év 365 napját képes lettem volna autós játékok előtt tölteni. Lehet, hogy ez egy durva függőség jele (szerencsére nem töltöttem ennyi időt PC és konzol előtt játékkal), de volt alapanyag, amivel érdemes volt játszani. Személyes kedvencem a Gran Turismo 7 volt, de az F1 Manager semmiből érkezése, na meg az új Need for Speed is hozzájárult az év vége elröppenéséhez.

2023-ra is bizakodva fordulhatunk, legyen szó akár szimulátorosabb, akár kevésbé realisztikus élményeket keresünk, de arra is lesz lehetőségünk, hogy csak figyeljük autóink teljesítményét és csapatfőnökként dirigáljunk.

F1 Manager 2023

Idén új verzióval érkezik a Forma-1 menedzserjátéka. A Frontier Developments által fejlesztett F1 Manager 2022 sikeresen indult, ám botrányok is övezték az útját: a készítők majdnem leállították a frissítéseket röviddel a játék megjelenése után, hogy a következő részre (azaz az ideire) koncentráljanak, de a negatív visszajelzések hatására sok hibát javítottak a széria debütáló részében – szerencsénkre.

F1 23

Maradva az F1-nél még egy kicsit, borítékolható a sportág hivatalos játékának új része is. Tavaly nevet váltott a széria, az évszámból elhagyták az első két számjegyet, de ennél nagyobb módosítást jelentett a VR-játéklehetőség bevezetése, a 10 szezonos karriermód visszatérése és az új F1 Life nevű részleg, ahol a pilótánk karrierje során begyűjtött luxuscikkeket állíthatjuk ki, legyen szó sportkocsikról, ruhákról vagy egyéb csecsebecsékről. Vélhetően idén is készül valamiféle extrával a nyárra a fejlesztő EA.

Test Drive Unlimited Solar Crown

Sokak kedvence volt 10-15 évvel ezelőtt a TDU első két része, ahol az akkori legjobb autókkal járhattunk be 1600 km hawaii, illetve 3000 km hawaii és ibizai utat, melyeket valódi műholdas adatok alapján modelleztek le a játékba. Ez a mai napig megsüvegelendő teljesítmény, ráadásul a második rész is már egy évtizede jelent meg, így érthető, miért is várjuk ennyire a Solar Crown érkezését. Tavaly is vártunk már rá, ám a projekt csúszott, viszont idén tényleg eljöhet az idő, hogy a világ legmenőbb autóival csapassunk – ezúttal Hongkongban.

Forza Motorsport

Tavaly a playstationös oldal örülhetett a GT7-nek, idén az Xbox-tulajdonosok kapnak egy vérbeli, realisztikus és friss versenyélményt a Forza Motorsportnak köszönhetően. Az elmúlt években – véleményem szerint méltatlanul – kevés figyelmet kapott a kevésbé realisztikus, de akciódús Horizon mellett a széria, melynek utolsó része, a Forza Motorsport 7 2017-ben jött ki. A tavasszal megjelenő játék címe után nem biggyesztették oda a nyolcas számot, de nem is a név a lényeg, hanem a tartalom: a fejlesztők szerint ez lesz a világ legfejlettebb versenyjátéka.

Wreckreation

Ugratók, ütközések, őrült pályák 400 négyzetkilométeren – ez vár a Wreckreation világában a játékosokra, akik gyakorlatilag bármit csinálhatnak. Ők készíthetik saját versenypályájukat, autójukat is személyre szabhatják, és saját zenéiket is betehetik a játékba. Olyan ez, mint egy óriási homokozó, csak autókkal. A játékot egy autós szempontból már többször bizonyított csapat, a THQ Nordic fejleszti, övék a népszerű autózúzda, a Wreckfest is.