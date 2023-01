A videóvágással, szerkesztéssel foglalkozó Sleepy Skunk (Louis Plamondon) idén is összeállította az elmúlt év legjobb filmjeiből készült giga előzetesét. A kisfilmnek is beillő vizuális ámokfutásban csodásan folynak egybe a különböző mozik jelenetei, a zenék ütősek, a hatás pedig olyan, hogy azonnal nekilátunk böngészni a jelenlegi kínálatot, hátha 2023 elején is van egy olyan alkotás, amire érdemes beülni.

Akit érdekel, annak pedig álljon itt a felhasznált zenék listája:

1. Gangster’s Paradise (Position Music Remix)

2. Mama Said Knock You Out – LL Cool J

3. Chasing Cars – Tommee Profitt & Fleurie