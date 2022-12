Ugyan több mint három éve várat magára a Cybertruck érkezése, az elektromos pick-up szögletes formavilága által megihletett, vezeték nélküli okostelefon-töltőt már piacra dobta a Tesla. Míg előbbi sorozatgyártásának kezdetét a következő év végére ígérik, a Tesla-töltők kiszállítását jóval hamarabb, akár 2023 februárjában elkezdhetik.

A képre kattintva galéria nyílik:

Itt az új Tesla, ami az asztalon is elfér 1 /4 2023 februárjától kaphatják meg a Tesla töltőjét azok, akik megrendelték. 2023 februárjától kaphatják meg a Tesla töltőjét azok, akik megrendelték. Fotó megosztása: 2 /4 Egyszerre három eszközzel is megbirkózik, egyenként 15 W-os teljesítmény mellett. Egyszerre három eszközzel is megbirkózik, egyenként 15 W-os teljesítmény mellett. Fotó megosztása: 3 /4 Ahogyan az látható, nem foglal nagy helyet, így munka közben is simán használható. Ahogyan az látható, nem foglal nagy helyet, így munka közben is simán használható. Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Mint azt az amerikai vállalat oldalán kiszúrta az Engadget, a töltőállomás nehezebb a hasonló eszközökhöz viszonyítva, hiszen elegáns alumíniumházat, illetve mágneses állványt is kapott. Ez utóbbi révén vízszintesen vagy döntött pozícióban is használható, azaz például okostelefon esetében görgethetjük tovább a közösségi oldalakat, vagy éppen böngészhetjük a Vezess felületét, miközben töltődik a készülék. Arról már az Alcantara-bélés gondoskodik, hogy töltés közben ne karcolódjon a telefon.

Egyszerre akár három eszközt is képes tölteni a Tesla terméke, 15 W-os teljesítménnyel. Mindemellett FreePower-technológiával is ellátták, vagyis a Qi-kompatibilis eszközök még úgy is töltődnek, ha azokat tetszőlegesen helyezzük el bárhol a töltő felületén. A töltőhöz USB-C-kábel, valamint 65 W-os USB-C hálózati adapter is jár, mely valóban hasonlít a Cybertruckra.

Mindezért a Tesla 300 dollárt kér, ami 110 ezer forint körüli összegnek felel meg.