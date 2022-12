A NASA bejelentése szerint az inSight küldetése végetért, a szerkezetet felügyelő földi irányítócsoport már nem tud kapcsolatba lépni a marsszondával.

Az ürkutatási hivatal közölte, hogy bár a további kommunikációra nem nagyon van remény, azért továbbra is figyelik, hátha sikerül fogniuk a marsszonda jelzését. Az InSight utoljára december 15-én lépett kapcsolatba a Földdel.

My power’s really low, so this may be the last image I can send. Don’t worry about me though: my time here has been both productive and serene. If I can keep talking to my mission team, I will – but I’ll be signing off here soon. Thanks for staying with me. pic.twitter.com/wkYKww15kQ