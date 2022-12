Már egy hete játsszák világszerte a mozik az Avatar: A víz útját. Eddig inkább több negatívumot hallani a filmmel kapcsolatban, mintsem pozitívumot, de a rossz hírek elsősorban a várakozásoktól elmaradó jegybevételekről szóltak. A sort azonban most egy furcsa probléma bővíti, ami elsősorban a japán mozikban volt tapasztalható.

Több helyről is visszajelzés érkezett, hogy a mozik, pontosabban a projektorok és vetítőgépek nem bírják azt a megterhelést, amit a film igényel. Az alkotás bizonyos részei, főleg az akciójelenetek ugyanis másodpercenkénti 48 képkockás technológiával (HFR) készültek, ennek levetítésére pedig csak a legmodernebb, vagy frissített projektorok képesek.

Ez okozott legalább három mozihálózatnál is gondokat a rajongók szerint, egy részük pedig pénzvisszafizetést követelt a nem megfelelő élmény miatt. A HFR-technológiát eddig nem sok alkotásnál használták, leginkább A Hobbit-filmeknél, illetve a Gemini Mannél lehetett vele találkozni, emiatt maguk a mozik sem voltak igazán tisztában azzal, hogy vetítőgépük alkalmas-e az adott verzió lejátszására. Most kiderült több esetben is, hogy nem.