1983-ban több mint 200 prototípus után született meg a G-Shock első változata. Az alkotó, Kikuo Ibe egy olyan órát szeretett volna megalkotni, mely kibír egy 10 méteres magasságból történő zuhanást. Az ősmodellnek tekinthető DW-5000C karóra abszolválta ezt, ezzel gyakorlatilag messze meghaladta akkoriban a csuklókon használt időmérő szerkezetek ellenálló képességét.

Azóta persze rengeteg egyedi megjelenésű és még ellenállóbb órák jelentek meg, összesen pedig több mint 140 országban legalább 140 millió G-Shock talált gazdára a kezdetek óta. A történetnek persze nincs vége, 2023 különösen fontos év lesz a japánok számára a 40. évforduló miatt.

A jubileumra a Casio két Flare Red (“Lángolópiros”) modellt mutatott be. Mindkét karóra lünettáját a lángnyelvekre emlékeztető árnyalatok díszítik, melyek megalkotásához, egészen pontosan a szén- és üvegszálas rétegek egymáshoz illesztéséhez teljesen úgy technológiát alkalmazott a gyártó.

Az üvegszálas lapokba kevert foszforeszkáló részecskéknek köszönhetően nemcsak a karórák mutatói, hanem a lünettáik is világítanak a sötétben. Az GWG-2040FR modell esetében a számok is világítanak, sőt, a foszforeszkáló részecskék a tokot a szíjjal összekapcsoló elemekbe is belekeveredtek. A 40 éves évforduló felvezetésére kiadott karórák számlapjait a napkitörésekre emlékeztető mintázat díszíti.

Tovább erősítve a jubileumi érzést, az órák külön logót is kaptak, de az időmérőkön megjelenő négy csillag is utal majd a négy X-re. A látványos dizájn komoly tudást is rejt: a GWG-2040FR modellben többek között digitális iránytű, légnyomásmérő, magasságmérő, hőmérő, valamint stopperfunkció és világidő-kijelzés is a viselő rendelkezésére áll, míg az MTG-B3000FR pedig stopperórával, visszaszámlálás-funkcióval, fényenergiával működő óraszerkezettel, valamint Bluetooth-kapcsolattal rendelkezik.

Az órák árairól egyelőre nincs információ.