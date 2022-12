Általában Jumbo Jet néven emlegették a Boeing 747-et, mely a történelem egyik, ha nem a leghíresebb utasszállító repülőgépévé vált gyártásának 54 éve során. Amikor először 1969-ben a levegőbe emelkedett, a légi közlekedés jövőjét testesítette meg a jellegzetes megemelt utasfedélzetével és pilótafülkéjével.

A repülőnek köszönhetően valósággal összement a világ, a távolságok sokkal könnyebben és sokkal kényelmesebben áthidalhatóak lettek, mint korábban. Megszületett a repülés igazi luxusa, melyet sok helyen még mindig ezek a gépek képviselnek, teljes joggal.

Filmek, reklámok főszereplője lett a 747-es, az Iron Maidennek is van egy ilyen magángépe, de méretei miatt speciális célokra is használták: ikonikusak azok a képek, ahol a repülővel a NASA űrsiklóit viszik. A Jumbo Jethez eredetileg egy régebbi, elvetett teherszállítógép tervét használták fel kiindulópontnak, ezért is lehetett ilyen feladatoknál bevetni.

A világ hamar megszerette a gépet, mára hatalmas kultusza lett. Nem sokaknak adatik vagy adatott meg a lehetőség, hogy az óriással repülhessenek, de a leselejtezett darabok, alkatrészek révén az évek során így vagy úgy, de hozzá lehetett jutni 747-es relikviákhoz és emléktárgyakhoz.

A kezdetek óta többször is frissítették természetesen a repülőt, melyből összesen 1527-et készítettek. A múlt idő nem véletlen, ugyanis decemberben véget ért a történet, ami a gyártást illeti, ekkor hagyta el a Seattle-től északra található, kifejezetten a típus számára épített repülőgépgyárat az utolsó példány. Az ezüstszürke, akár 467 fő befogadására is alkalmas, 76,25 méter hosszú és 68,4 méter fesztávolságú, négy sugárhajtóművének köszöhetően 930 km/órás utazósebességre is képes 767-8-as a Los Angeles-i központú Atlas Air légitársasághoz került.