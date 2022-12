A kétezres évek egyik legmeghatározóbb hollywoodi rendezője a II. világháborús Dunkirk után újra történelmi témához nyúl, és most sem megy messzire időben a XX. század közepétől. A formabontó történetvezetéséről (Memento, Eredet, Interstellar, Tenet) híres filmes ezúttal az atombomba születésének körülményeit mutatja be a létrehozásában nagy szerepet játszó tudós, J. Robert Oppenheimer nézőpontjából.

A hatalmas teherrel szembenéző Oppenheimer alakját Cillian Murphy formálja meg a vásznon, és bár a most szinkronosan is megjelent előzetes kizárólag az ő karakterére koncentrál, a többi szereplőt is nagy nevek alakítják.

A mozivásznon Murphy mellett Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Florence Pugh, Rami Malek, Benny Safdie, Josh Hartnett, Kenneth Branagh, Gary Oldman és Casey Affleck is feltűnik. Az alkotás Kai Bird és a néhai Martin J. Sherwin Pulitzer-díjas könyve, az Amerikai Prométheus: J. Robert Oppenheimer diadala és tragédiája alapján készült.

A film várhatóan 2023. július 20-án debütál majd.