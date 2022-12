Tom Cruise vasárnap a Twitteren osztotta meg rajongóinak, filmjei nézőnek szánt legújabb üzenetét, méghozzá a rá jellemző stílusban: egy repülőgépből kiugorva.

A 60 éves mozisztár híres arról, hogy eszement – félősebb kaszkadőröket is megszégyenítő – mutatványokat vállal be filmjei kedvéért, most épp egy ilyet vettek fel Dél-Afrikában a Mission: Impossible következő, 2023 nyarán érkező részéhez. Az idén a Top Gun : Maverick-kel nagyot kaszáló Cruise az ejtőernyős ugrás filmezése előtt szólt a nézőihez.

„Nem akartam úgy zárni az évet, hogy nem mondok köszönetet mindenkinek, aki elment a mozikba, támogatta a Top Gun: Mavericket” – mondta még a repülőből félig kilógva a globálisan kis híján 1,5 milliárd dolláros bevételt hozó moziról.

Miután a gépben mellette ülő forgatókönyvíró figyelmeztette, hogy haladni kellene a forgatással, Cruise kiugrott, majd zuhanás közben folytatta:

„Hol is tartottam? Ja, köszönöm, hogy támogattátok a Top Gunt, és köszönöm, hogy továbbra is szórakoztathatunk benneteket! Megtiszteltetés. Fogy a magasságom, szóval munkára fel, még le kell forgatnunk ezt a jelenetet. Mindenkinek békés és boldog ünnepeket, találkozunk a mozikban!”

Cruise egyébként tavasszal is kitett magáért, akkor egy második világháborús kétfedeles repülőgépből kilógva – még pontosabban a fülke szélén guggolva – promotálta a Mission: Impossible jövőre érkező részét.