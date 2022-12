A világ egyik legismertebb streamerének számít a magyar felmenőkkel is rendelkező xQc, vagyis Félix Lengyel. A 27 éves srác az Overwatch nevű játék versenyszerű űzésével szerzett magának világhírt, rajongókat és nem mellesleg komoly vagyont, a videojátékok közvetítésére szakosodott Twitchen például 11,5 millióan követik munkásságát.

xQc saját bevallása szerint a kezdetek óta Franciaországnak szurkolt a katari foci-vb-n, és bizonyítva azt, hogy nem a levegőbe beszél, fel is tett félmillió dollárt arra, hogy Kylian Mbappé és társai a rendes játékidőben meg is nyerik a döntőt Argentína ellen. Erről egy képet is közzétett a Twitteren.

Az élet azonban egészen hollywoodi forgatókönyvet írt a vb-döntőre, ahol a rendes játékidő végén 2-2, a hosszabbítás végén 3-3 volt az eredmény, a tizenegyespárbaj után pedig Lionel Messi csapata örülhetett – egyik sem az a végeredmény, ami xQc-nek jó lehetett volna. Ha bejön a tippje, alaptétjét majdnem megháromszorozhatta volna, ám ehelyett 500 ezer dollár (191,8 millió forint) úszott el és gazdagította a bukikat.

Ekkorát még honfitársa, Drake sem bukott korábban. Az biztos, hogy tőle sem kérnénk tanácsot, ha sportfogadásról van szó: