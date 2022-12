Még augusztusban mutatta be a nagyvilágnak a telefonjairól és egyéb kütyüiről ismert kínai Xiaomi a CyberOne-t, mely egy emberszerű robot. Az azonban nem volt egyértelmű pontosan mire is szeretné használni a gépét a márka – egészen eddig. Napvilágot látott ugyanis egy videó, ahol a CyberOne egy elektronikus dobszett mögött ül és egészen jól kezeli a hangszert: végtagjait párhuzamosan használva egyszerre is képes megszólaltatni a lábdobot és a karjai előtt lévő eszközöket.

Ahhoz, hogy mindez végbemenjen és megfelelő ritmusban működjön, a robotba betáplálják a zeneszámot MIDI formátumban, melyet a szoftver képes feldolgozni és eljátszani dobon. Mindezt nehezíti az a tény, hogy a dobverőnek időben meg kell érintenie a felületet, hogy ne essen ki a ritmusból, tehát a kart mozgató jelet időben kell kiadnia a programnak.

A videó megjelenésével együtt a Xiaomi robotlaborjának egyik vezető hardvermérnökét, Zeyu Rent is megkérdezték arról, mi a céljuk a humanoiddal. Állítása szerint a projekt alapvető mozgatórugója az, hogy hosszú távon megoldást kínáljanak az egyre nagyobb mértékű munkaerőhiányra Kínában és a világon egyaránt. Tudják persze, hogy még hosszú út előtt állnak, de már úton van a második generációs CyberOne, mely egy következő lépcsőfok lesz ebben a folyamatban. Az új gép több szenzorral és szabadsági fokkal rendelkezik majd, szoftverszinten pedig az irányítási algoritmus, illetve a látás kihasználásában várható jelentősebb előrelépés.