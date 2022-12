A bevezetésre váró új irányelvet, miszerint nem lehet más közösségi platformok linkjeit megosztani a bejegyzésekben, heves tiltakozással fogadták a felhasználók, köztük a Muskot támogató csoportok is.

Egy későbbi bejegyzésben a milliárdos techguru pontosította a szabályozást. Eszerint a tiltás csak azokra a fiókokra vonatkozik, amelyeknek egyedüli célja rivális közösségi platformok népszerűsítése. A Twitter-felhasználók éles kritikával illeték az új szabályozást, mert Musk korábban már megígérte, hogy csak a felhasználókkal történt előzetes konzultáció után fog nagyobb szabályváltoztatásokat végrehajtani.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.