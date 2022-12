2023-ban új filmmel bővül a népszerű Asterix és Obelix-sorozat. Az Asterix és Obelix: A középső birodalom jövő februárban debütál a francia mozikban (immár Gerard Depardieu nélkül), a mellékszereplők között pedig olyan névvel is találkozhatunk, mint Zlatan Ibrahimovic.

A készítőktől sosem állt távol a világ dolgaira való kikacsintás, valószínűleg a svéd focistával is terveznek majd valami hasonlót. Mellette a Citroën is beszáll a filmbe, mégpedig egy olyan szekérrel, melyről süt, hogy a 2CV ihlette.

Ahogy az alábbi videóban is látható, a 2CV-szekér tölgyfából és gall acélból készült, pajzskerekeken gurul, a lengéscsillapításért pedig felfújt vaddisznógyomrok felelnek. Fényszórókat is kapott a hintó, szentjánosbogarak koncentrált fénye világítja be az éjszakát. Nézd meg a videót:

Vicces elemek ide vagy oda, a projektet komolyan vette a francia márka: dizájncsapata az első tervrajzoktól 3 hónap alatt jutott el a kész eredményig, ez más koncepcióknál egy év szokott lenni a Citroën szerint.