Egy ideje már a Mars légkörében repked az Ingenuity, a NASA helikoptere, melynek fő feladata annyi, hogy fotókat készítsen és “besegítsen” a Perseverance marsjáró kutatómunkájába.

Tavaly április óta már 35 alkalommal emelkedett el a vörös felszíntől a kopter, 120 centi hosszú rotorlapátjai pedig ezúttal 14 méteres magasságig emelték a 68 dekás szerkezetet, ami új rekordnak számít – nemcsak az Ingenuity történetében, hanem úgy általában, ami az idegen bolygókon való repülési magasságot jelenti.

An all-time high for the #MarsHelicopter!

Ingenuity completed Flight 35 over the weekend and set a new max altitude record, hitting 46 ft (14 meters) above the Martian surface. See more stats in the flight log: https://t.co/7DMHj9LkNX pic.twitter.com/qAj5H9Z68C

— NASA JPL (@NASAJPL) December 6, 2022