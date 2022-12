A világ egyik legszebb vasútvonala a Montreux Oberland Bernois (MOB) névre hallgató viszonylat Svájcban, melynek első szakaszain már 1901 óta közlekednek vonatok. Képeslapokra illő táj fogadja itt az embert mind a 114 kilométeren, december 11. óta pedig az ehhez leginkább illő járművel élvezhető mindez.

Elindult ugyanis egy új vonattal a GoldenPass Express, ami csak nevében expressz, mert a távot bő három óra alatt teszi meg, bár tény, hogy szintkülönbségek is vannak a pályán, ide pedig egyébként sem azért megy az ember, hogy gyorsan átrobogjon a tájon. A vonatot, mely az újdonságot jelenti, a Pininfarina tervezte: az olasz cég villámgyors villanyautók mellett számtalan dolog dizájnjával foglalkozik, a kávéfőzőtől kezdve a jet-skin át a luxusvonatig, ahogy az a jelen példa mutatja.

Három osztályon utazhatnak a GoldenPass Express utasai az új vonaton, a csúcskategóriában fűtött ülésekkel, panorámakilátással, a tökéletes fotók érdekében garantáltan tükröződésmentes üvegekkel. Az étkezés elmaradhatatlan része az utazásnak: kaviárt és sajtkülönlegességeket is lehet falatozni út közben, melyeket jóféle borral lehet leöblíteni. Van bőven hely a csomagoknak is, akár a sífelszerelés is elfér a téli időszakban.

Az árak változóak, ugyanis a megrendelt szolgáltatásoktól is függ a fizetendő összeg, de egy igazán extra út esetében alsó hangon is 50 ezer forintnak megfelelő összeggel kell számolni.