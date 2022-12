Már korábban beszámoltunk a porszívók világán túlra kalandozó, – a villanyautógyártással is kacérkodó – Dyson egyik formabontó tervéről, a Zone elnevezésű légszűrős bluetoothos fejhallgatóról.

Akkoriban még csak kevés technikai információt közölt a gyártó, most viszont már az ára is publikus. A Dyson Zone Bluetooth 5.0 szabványt használ, de csatlakoztatható a jó öreg 3,5 mm-es vezetékkel is, valamint egy USB-C port szolgál a töltésre. A Dyson állítása szerint 50 órányi működés lehetséges ha csak fejhallgató üzemmódban használják a kütyüt, a légtisztítással együtt viszont már csak négy órán át képes üzemelni a termék. A 2600 mAh-s lítium-ion akkumulátor feltöltése három órát vesz igénybe, ennyi ideig kell beérni a koszos, szűretlen levegővel.

Nagy dobás még a szájkosárhoz hasonló maszkba beépített 11 darab mikrofon. Aki multiplayer játékokkal, csapatban, akár versenyszerűen játszik, annak csábító lehet, a hogy fejlett zajkioltó funkcióval szerelték fel a rendszert, ami kiszűri a környezet egyéb hangjait. Erre azért is szükség van, mert a légtisztító maga is zajos, és a por mellett ezt a hangot sem árt kiszűrni.