Az Egyesült Államokban, Ohióban üzemelő Hayner Distilling új, érdekes kísérletbe kezdett. A Whiskey Webcam elnevezésű projektjük betekintést enged bárkinek a fahordókban zajló érési folyamatba.

A fahordós érlelés élő videóstreamje tulajdonképpen úttörő, ilyet más szeszgyártó még nem próbált. Az izgalmas látvány azonban nincs ingyen, az oldalra csak regisztrált felhasználók léphetnek be, akik vesznek is a nemes nedűből. Tulajdonképpen a jövő vásárlóit csábítja magához a Hayner Distilling, első körben ugyanis 139 dollárt kérnek el, majd négy, vagy hat év múlva még egy tizest, amikor a palackozás történik. A vevő csak ekkor kapja meg a nemes italt, aminek érését ő is saját szemével követhette végig, akár hat éven át.

“Belegondolva az első korty a whiskey hat éves útjának végállomását jelenti. Azt szeretnénk, ha a whiskey rajongói az egész utazást megtapasztalhatnák a hordóba kerüléstől a palackozáson át egészen az első kortyig.” – mondta Greg Taylor a Hanyer Distilling elnöke.