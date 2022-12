Gab Bois művészetét nehéz jól leírhatóan jellemezni, de ha azt mondjuk, hogy ő volt annak az IKEA-kanapénak az egyik ötletgazdája, ami úgy néz ki, mint egy óriáscipó, akkor talán egész jól képbe kerülhetünk.

A nő ezúttal a Miansai ékszermárkával fogott össze, és közösen nyakláncokat, gyűrűket és fülbevalókat készítettek régi iPhone-ok alkatrészeinek, pontosabban kameralencsék és SIM-kártyák felhasználásával.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Gab Bois (@gabbois) által megosztott bejegyzés

A régebbi mobilokon található duplalencsék mellett a kameraszigetek nagyobb szimpla lencséit is felhasználták, de van olyan fülbevaló is a kollekcióban, ahol két különféle telefonelem is található. Mindezt 14 karátos aranyba, vagy az olcsóbb daraboknál ezüstbe foglalták.

A legolcsóbb SIM-kártyás ezüstnyaklánc ára 101 ezer forint az ékszermárka webshopjában, a csúcsot a dual kamerás aranygyűrű jelenti 1,819 milliós árcédulájával.