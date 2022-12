Fehér műanyag borítása és világító peremei miatt a Wall-E animációs film EVE nevű robotjára hasonlít a képeken látható kapszula vagy éppen tojás, kinek hogy tetszik. A Cooler Master által készített Orb X névre hallgató szerkezet elsősorban gamereknek készült, de vélhetően kellemesebb lehet itt dolgozni is, mint egy hagyományos íróasztal mellett.

A felső “tojáshéj” gombnyomásra ereszkedik le a játékos elé, miután elfoglalja helyét a bőrből készült, hátra is dönthető támlájú ülésen. Állítható az előtte található asztallap pozíciója is, egészen széleskörűen változtatható az elfoglalt pozíció annak ellenére, hogy a kapszulaforma alapvetően bekorlátozza a teret. A felső részre egy 34 colos, vagy egyidejűleg három 27 colos monitor is rögzíthető, utóbbi szimulátorozásnál jöhet jól, autóversenyzős játékoknál.

Beépített hangszórók is vannak a 343,5 kilós (!) Orb X tetejében a kiváló audioélményért, a számítógépet, illetve a játékkonzolt pedig el lehet rejteni az erre a célra kialakított területre. Így válik igazán kompakttá az egész, nincsenek kilógó, csúnya kábelek sehol. Még telefontöltéshez sem kell őket feltétlenül használni, ugyanis beépített vezeték nélküli töltőt is kapott az eszköz.

A gamerbútor áráról egyelőre nincs információ, az érdeklődők egyelőre csak egy várólistára iratkozhatnak fel. Manapság egyre többen ismerik fel egyébként, hogy a játékosoknak szánt tárgyak piacán nagyot lehet kaszálni. Ehhez hasonló székből több is van, az alábbi darab például egészen más stílust képvisel, de a végső célja ugyanaz: