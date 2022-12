2013-ban Xia Tong autóbalesetet szenvedett, ahol fél szemére megvakult. A nő, aki akkor még csak 18 éves volt, nem vesztette el önbizalmát és elhatározta, hogy ennek ellenére is szeretne kiemelkedő személy lenni.

Ennek megfelelően végezte tanulmányait is: szemprotézisekkel foglalkozó technikus lett, és mindenféle műszemeket kezdett magának készíteni, hogy pótolja ezzel a kialakult hiányt. Nála alapdarabok az olyan példányok, melyek szinte megkülönböztethetetlenek az igazi szemektől, de a legmenőbb darabok kétségtelenül azok, melyek a Terminátor című filmből is ismerősek lehetnek.

A most 28 éves lány bionikus szeme úgy is világít, mint Arnold Schwarzeneggeré, amikor arcáról lejött a bőr, de ha kell, tud színt váltani, sőt, villogni is gombnyomásra. Minderről videókat is készít, melyek a kínai közösségi oldalakon tarolnak.