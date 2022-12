Egyre több és több használati tárgyat díszítenek Lichtenberg-égetéssel, melynek lényege, hogy a kidíszíteni kívánt dologba magasfeszültségű áramot vezetnek. Ennek hatására fa alakú mintázat ég az adott tárgyba, melyeket Lichtenberg-féle ábráknak is nevez a szaknyelv. Ilyeneket látni azokon az embereken is, akikbe villám csap, ugyanez a folyamat a természetben is végbemehet.

A mintázattal történő díszítés akár otthoni körülmények között is történhet, ugyanis a profi szettek mellett otthon is könnyű ilyet összerakni, elég hozzá egy kibelezett mikrohullámú sütő megfelelő részeit felhasználni. A transzformátor a hálózati feszültséget 2000-7500 voltra is növelheti, ennek köszönhető az is, hogy a fából készült tárgyakba gyorsan Lichtenberg-ábra égethető.

A feszültséggel azonban nem lehet csak így játszogatni, közel sem való ez mindenkinek a kezébe. Csak az Egyesült Államokban az idei nyárig 34 halálesetről számoltak be a lapok, mely ehhez a csináld magad-ötlethez köthető, de vélhetően a trend még több nyilvánosságra nem hozott áldozatot szedett.