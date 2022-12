Nálunk kevésbé, az Egyesült Államokban azonban nagy népszerűségnek örvendenek a miniházak, melyek hosszú távra nem jelentenek valós alternatívát a hagyományos otthonok helyett, viszont szállásként vagy nyári ideiglenes élettérként tökéletesek lehetnek.

Ebből készült most egy olyan, amit mindössze egy óra alatt fel lehet építeni, elkészültekor pedig egy bútorozott, félkomfortos otthonocskát kap az ember, legyen bárhol is. A Los Angeles-i központú Vika Living által készített Vika One alapterülete 13 négyzetméter, külső borítása ellenáll az időjárási viszontagságoknak, szigetelt, és előre bevezették az áramkábeleket, illetve a csatornarendszert.

Az apróság belsejében egy légtérben található a kétágyas háló, a konyha és az ebédlőasztal, de elrejtettek egy kompakt fürdőszobát is a készítők. Van itt még terasz is a nyári éjszakai csillaglesekhez, de bentről is lehet nézelődni, köszönhetően a padlótól a plafonig tartó üvegfalnak.

A vevők jövő év elején juthatnak hozzá a 38-45 ezer dollárba (14,9-17,7 millió forintba) kerülő miniházhoz – ez az ár mondhatni olcsó más hasonló szerkezetekhez képest. A Vika Living összecsomagolva, egy teherautón érkezik meg a vevő által kiválasztott helyszínre, de a vásárlás folyamata nem ilyen egyszerű. Először egy kérdőívet kell kitöltenie a potenciális tulajdonosoknak arról, hol és hogyan kívánja használni portékáját, ennek megfelelően állítja össze a Vika a komplett csomagot. Nem mindegy például, hogy a közműrendszert rá tudják-e kötni egy már kiépített hálózatra, vagy kell hozzá napelem- és akkucsomag, illetve vízgyűjtő és megfelelő WC-tartály.