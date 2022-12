A Sony bejelentette, hogy a cég elért arra a technológiai szintre, amivel már képesek előállítani humanoid robotokat. Igaz, a konstrukció felhasználási területét még nem találták meg. Pedig ez tényleg fontos kérdés. Hiába ámult a világ a Boston Dynamics által fejlesztett Atlas roboton, ami ügyesen ugrál, mászik, szaltózik, ha a mindennapi életben ennek semmi hasznát nem vesszük. A milliárdokból felépített robot által elvégezhető feladatokat ugyanis bármikor elvégzi egy mexikói vendégmunkás óránként hét dollárért.

“Az alkalmazás kifejlesztése a kulcs” – fogalmazott Kitano Hiroaki, a Sony technológiai igazgatója. Kitano szerint a Sony az audiovizuális technológia, a zene és a videojátékok terén szerzett szakértelme miatt fontos szerepet játszhat a virtuális világban, a metaverzumban is, amelyben egyre több időt töltenek majd a felhasználók. A szakember ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az embereket nem az az online tér fogja vonzani, amit a metaverzumban megteremtenek, hanem a tartalom, amivel megtöltik.

Vagyis a robot majd inkább takarít, kutyát sétáltat, mosogat, amíg a valódi ember a virtuális térben szórakozik? Elég érdekes jövőkép, ami ha nem is ilyen formában valósul meg, azért a robotok mindenképp ott lesznek benne valamilyen formában.

Több világcég is fejleszt

A humanoid robotok fejlesztésén évtizedek óta dolgozik a Honda Motor Co. és a Hyundai Motor Co. is, idén szeptemberben pedig Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója bemutatta Optimus nevű humanoid robotjának prototípusát. Utóbbi már meglocsolja a virágokat is, sőt, dobozok átpakolására is képes.