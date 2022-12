2019 decemberében különös dologgal hívta fel magára a figyelmet a lengyel PlayWay játékfejlesztő cég: bejelentették az I Am Jesus Christ (Én vagyok Jézus Krisztus) című játék érkezését, valamint közzétették a hozzá készült első előzetest is:

a videó a hirdetés után indul

A történet azonban feledésbe merült, ugyanis a játék csak nem akart megjelenni – egészen eddig! Az idei télen már belekóstolhatunk abba, hogyan is tehetett csodákat Jézus, köszönhetően a december elején megjelenő prológnak. Ez még nem egy teljes játék, csak egy ingyenesen kipróbálható demó a még mindig fejlesztés alatt álló címről, de legalább valós képet kaphatunk arról, mit is tartogat számunkra az egyébként több sikeres terméket (pl. Car Mechanic Simulator-sorozat) is megjelentető játékkiadó.

A teljes Jézus-játék 2023 második negyedévében érkezik 10 órányi játékidővel, a Bibliában leírtak mentén végighaladva a Megváltó életén, a csodatételeken keresztül az utolsó vacsorán át egészen a halálig, majd a feltámadásig. A fejlesztők szerint több mint 30 bibliai csodát ismételhetnek meg a játékosok virtuálisan, közben pedig 60 karakter elevenedik meg a képernyőn.

A prológ utáni visszajelzések egyébként többnyire pozitívak, a negatív reakciók inkább magára a játék optimalizálására (hibajavítások, képfrissítés) hívják fel a figyelmet, de ezek egy prológnál természetesek.