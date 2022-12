Utoljára bújik Harrison Ford egyik legnépszerűbb karakterének, Indiana Jonesnak a bőrébe a filmsorozat ötödik részében, mely az Indiana Jones and the Dial of Destiny címet kapta a keresztségben (magyar címe egyelőre még nincs az alkotásnak).

Az előzetes, mely az alábbiakban tekinthető meg, jó adag nosztalgiafaktorral nyit, hiszen nem más szólítja meg, mint Sallah, aki az első és a harmadik rész során is végigkísérte a főhőst. Visszatekintésből és múltidézésből nincs hiány, olyannyira, hogy a Disney némi számítógépes beavatkozással meg is fiatalította a 80 éves síznészt, hogy visszarepítse őt néhány filmjelenetben az 1940-es évekbe.

Lesznek új szereplők is a filmben, hiszen a gonosz ellenfelek sosem ugyanazok. Ezúttal Mads Mikkelsen és Boyd Holbrook nehezítik meg Indy utolsó kalandját, melyet a magyar mozikban 2023. június 29-étől lehet megtekinteni.

Az Indiana Jones-széria még 1981-ben indult Az elveszett frigyláda fosztogatóival, melyet az Indiana Jones és a végzet temploma (1984) követett. Az 1989-es Indiana Jones és az utolsó kereszteslovagot hosszú szünet követte, de 2008-ban az Indiana Jones és a kristálykoponya királysága feltámasztotta a sorozatot.