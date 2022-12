Minden idők egyik legdrágább foci-vb-je a katari, a szállástól kezdve az ételeken át tényleg minden elképesztően sokba kerül.

Ilyen környezethez dukál a megfelelő telefon is, ezért a Caviar úgy gondolta, elkészíti azt. Az alap az iPhone 14 volt, melyre először is minőségi, a repülésnél is használt titántokot húztak. Ezt gyémántmintával, valamint 18 karátos arannyal díszítették, utóbbiból formázták meg a torna hivatalos logóját, ami felkerült a mobil hátuljára.

Összesen 100 gramm nemesfém kerül fel az iPhone 14 Pro változatra, aki azonban a nagyobb Pro Max változatot dekoráltatná ki, annak 125 gramm arany kerül a telefonjára. Csak 22 darab arany vb-mobilt készítenek, melyek árai 25 ezer dollártól (9,7 millió forinttól) indulnak, és telefontípustól, illetve tárhelytől függően egészen 28660 dollárig (11,2 millió forintig) emelkedhet a vételár. Ha mindez nem lenne elég, még a készülékhez egy hivatalos vb-labda is jár.