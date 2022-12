Habár még bő 9 hónap hátravan, a Sziget szervezői elébe mentek a dolgoknak és bejelentették, kik lesznek az első fellépői a fesztiválnak.

Bő listát tettek közzé a szervezők december első napján, a legnagyobb neveket külön ki is emelték. Magyarországra érkezik többek között Billie Eilish, David Guetta, Florence + the Machine és az Imagine Dragons is.

A legnagyobb név mind közül Billie Eilish, aki a Happier c. turnéja keretein belül érkezik a Hajógyári-szigetre. David Guetta 2018-ban járt utoljára Óbudán, azóta viszont készített már egy pár, slágerlistákat meghódító számot, így abszolút indokolt az érkezése.

A jövő évi Szigeten több mint 50 színpad és aréna lesz, köztük a Colosseummal, ahol – ahogy az elmúlt években, úgy 2023-ban is – szinte 0-24-ben szól majd az elektronikus zene. A fesztivál augusztus 10-től 15-ig tart majd, a teljes fesztiválbérlet jelenleg 130 ezer forintba kerül a hatnapos bulira.