Hosszú ideje az Adidas a labdarúgó-világbajnokságok és Európa-bajnokságok hivatalos labdabeszállítója, a tornákra pedig mindig a legfejlettebb, legújabb labdatechnológiával készül. Igaz ez a katari foci-vb-re is, illetve Al Rihla nevű labdájukra.

A golyó legnagyobb fejlesztése, hogy belsejében egy mozgásérzékelős szenzor található, melynek köszönhetően pontosan meghatározható, hogy a labda

Ezekről az adatokból másodpercenként 500-at is készít, azaz 2 ezredmásodperces pontossággal meg lehet mondani, mi történik a labdával. Ez a technológia is kellett ahhoz, hogy a vb-n bevezethessék a félautomata lesrendszert, mely jelentősen lerövidíti a kétes játékszituációk videobírós vizsgálatával töltött időt.

A szenzornak köszönhetően a közvetítésekben érdekes infografikák is megjelentek már egy-egy győztes gól labdájának sebességéről, de mind közül a legérdekesebb Cristiano Ronaldo ügye volt: a portugálok Uruguay elleni 2-0-s győzelménél a labda érzékelőjének adatai után vált biztossá, hogy nem ért hozzá fejjel a lövéshez, az első gól nem az övé.

Ronaldo wanted to steal this goal by celebrating 😂😂😂pic.twitter.com/rXm867HQCV

— Quinamino 🎤👑🇺🇬 (@IanFirminho) November 29, 2022