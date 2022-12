Megjelenésekor igencsak megosztó volt az E. T., a földönkívüli című film, nem azért, mert rossz filmet alkotott volna Steven Spielberg, hanem a főszereplő űrlény miatt. A csúnya jószág sokakból, főleg azokból, akik fiatalabb korukban látták a filmet, nem szimpátiát, hanem undort és félelmet váltott ki.

A film ennek ellenére siker lett, itt fedezte fel a világ Drew Barrymore-t. Még 40 évvel később is komoly rajongótábora van az alkotásnak, melyet jól mutat az a tény, hogy a címszereplő földönkívüli eredeti példányáért akár több millió dollárt is adhatnak egy aukción.

A tétel nem teljes egészében maga E. T., ugyanis bőre nincs, csak az alatta található vázat kínálják, de ennek a szerkezetnek köszönhető az, hogy ilyen jó minőségben létezhetett a filmvásznon a lény. 1982-ben ugyanis még bőven a CGI-korszak előtt jártunk, ezért E. T.-hez készítettek egy 85 ponton mozgatható, alumíniumötvözetből és rézből szerkezetet. A 136 cm magas részletes alkotás E. T. teste mellett arcát és szemeit is irányította, így érzelmek kifejezésére is alkalmas volt.

Annak idején csak az E. T.-gép megalkotása 1,5 millió dollárba került, és egy ugyanekkora értékű biztosítást is kötöttek rá. Óriási összeg volt ez ahhoz képest, hogy a film teljes költségvetése 10 millió dollár volt. Most bárki lecsaphat rá a Julien’s Auctions filmrelikviás árverésén december 18-ig. Az online aukció jelenleg 650 ezer dolláros (255 millió forintos) vételárnál tart, de a becslések szerint 2-4 millió dollárig (785 millió – 1,571 milliárd forintig) is felkúszhat a végső vételár.