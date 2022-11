Évek óta készülnek már gyerekeknek olyan bőröndök, melyekre rá lehet ülni és úgy lehet velük játszani, akárcsak egy műanyag játékmotorral. A kicsik így egyszerre érezhetik jól magukat és juttathatják el A-ból B-be csomagjaikat. Később megjelent az ugyanezen az elven, azaz lábbal hajtható, de felnőtteknek készült verzió.

Olyanra azért nem szívesen ülnénk fel, de más a helyzet, ha a gurulós bőrönd motorizált és közlekedni is lehet vele. Ezt valósította meg Airwheel néven egy startup: 10 cm átmérőjű, a rázkódásnak is ellenálló kerekekre tették a 28 liter hasznosítható térrel rendelkező bőröndöt, melyet egy villanymotor gyorsít legfeljebb 10 km/órás sebességig. Gyorsítani és lassítani a kormányon található két fülecskével lehet, a külső alumíniumszerkezet pedig 130 kilóig terhelhető.

A motorbőrönd tervezésénél figyelembe vették, hogy repülőre is felvihető legyen, a fejek feletti rakodótérben elfér az üresen 7,5 kilós szerkezet. Jár még hozzá egyébként egy letölthető app is, mellyel személyre szabható a világítása, illetve ha elhagynánk, helymeghatározással meg is lehet ugyanitt találni.

A Kickstarter közösségi finanszírozó oldalon máris a kitűzött támogatói cél dupláját érte el a projekt, úgyhogy akár nagyobb volumenben is elkezdhetik gyártani a későbbiekben. Jelenleg azonban csak rendelésre készülnek ilyen bőröndök, egy-egy darabot 459 dollárért (180 ezer forintért) kínálnak.