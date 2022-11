Több mint 13 millió ember követi a legnépszerűbb videómegosztón The Q munkásságát, aki számára gyakorlatilag nincs lehetetlen, és amit a fejébe vesz, azt meg is építi az őt körülvevő alkatrészekből. Ezek akár Forma-1-es gumik is lehetnek: kissé érthetetlen mondjuk, hogyan került hozzá néhány sosem használt 13 colos felnire szerelt Pirelli-abroncs, mindenesetre ez is van a tarsolyában. Ezeket az gumikat 2021-ig használták a sportágban, az idei évtől kezdve 18 colos méretre váltott a Forma-1.

A ritka alkalmakat eltekintve az arcát soha fel nem fedő férfi korábban már megmutatta, hogy az utcai közlekedésre nem kifejezetten alkalmas gumikkal akár az utcán is lehet közlekedni, amikor egy hoverboard kerekeit cserélte le F1-es abroncsokra.

A hoverboardok felett azonban eljárt az idő, és azt laikusként is megállapíthatja bárki, hogy két ekkora kerékkel elvesztik egyik fontos tulajdonságukat, a könnyűsége. Az alkotó újabb, az utcákat, járdákat meghódító járművénél ugyan maradt az F1-es gumi használatánál, azonban a monowheelhez, ahogy angol neve is mutatja, elég egyetlen kerék is.

The Q itt már a funkció mellett a dizájnra is odafigyelt, alkotását ugyanis a Ferrari Forma-1-es autójának színeibe öltöztette, szponzormatricákkal kidekorálva, ahogy azt kell.