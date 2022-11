A McDonald’s történelmében többször is felbukkantak rejtélyes aranykártyák, melyekkel bizonyos személyek ingyen fogyaszthatták a gyorsétterem ételeit. Ehhez elég volt csak felmutatni a lapot, és már készült is a kaja.

Természetesen rendkívül ritka volt ez, sokan a kártya létezését is kétségbe vonták még úgy is, hogy voltak rá bizonyítékok. Most azonban maga a McDonald’s ment elébe a dolgoknak azzal, hogy bejelentette: bárki szerezhet ilyen kártyát az Egyesült Államokban.

Mindehhez csak vásárolni kell valamit december 5. és 25. között a étteremlánc alkalmazásán keresztül, vagy ki kell tölteni egy digitális űrlapot. A nyerési esélyeket természetesen növeli az éttermi vásárlás, melynek jutalma lehet az 50 évre elegendő kajaellátmány.

A kártya, melyből háromhetente sorsolnak, heti két étkezésre elegendő fedezettel rendelkezik a Meki szerint – ez 20 dollárnak (7870 forintnak) felel meg. A győztes emellett 22 285 dollárt (8,77 millió forintot) is kap, ez fedezi gyakorlatilag a nyereményadót, amit az 50 évre szóló kártya miatt kivethetnek.