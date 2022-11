2021-ben mindössze egyetlen példányban készítették el a szénszálas műanyag és a pezsgő igazi házasságát, a La Bouteille Noire-t. Ez a 15 literes egyedi díszdobozos palack a világ legdrágább autója, a Bugatti La Voiture Noire előtt tisztelgett. A csodát 150 munkaóra alatt hozták össze, a palack különlegessége, hogy ugyanúgy 314 szénszálas rétegből áll össze, mint a Bugatti-karosszéria alkatrészei.

A felesleges luxust tökéletessé fokozó dísztárgy ismeretlen áron talált új gazdát, de a Bugattinál úgy látták, nagy siker volt a projekt, ezért idén újra elindultak ezen a vonalon. Immár a sorozatgyártás a cél, aki Bugattit vásárol, az tervezhet magának egy hasonlóan hatalmas pezsgőtartó ládikát.

Négy alapdizájn áll rendelkezésre, a Chiron, a Divo, a Bolide és a Mistral vonalait idéző láda választható a szerencsés vásárlók számára. A konstrukció ugyanaz, itt is egy külvilágtól zárt, saját hőmérsékletét, páratartalmát pontosan tartó szerkezetről van szó, amiben 14 darab ventilátor tartja fenn ezt a hatást.

A készlet tehát három igen értékes elemből áll, a Bugatti által inspriált, szobornak is beillő tárolóból, az egyedi, kézzel készített karbonszálas palackból és a harmadik összetevőből, ami nem más, mint a pezsgő. Természetesen ezen a téren is a legjobbat kapja a megrendelő, de vélhetően nem a 15 liternyi előkelő buborékos italra gerjednek majd, azt kaphatnák más köntösben is raklapszám. Inkább a színeiben, dekorációs elemeiben az autóra emlékeztető módon személyre szabható tartó a lényeg, melynek árát most sem árulták el, de a Bugatti márkát ismerve náluk nem volt akciós fekete péntek.