Egy karóra értékét leggyakrabban a kinézete, a gyártója vagy éppen a ritkasága határozza meg. Esetünkben azonban az óra korábbi tulajdonosa az, aki megemeli az általa viselt eszköz értékét.

A lenti képen is látható fekete Swatch ugyanis korábban Ferenc pápáé volt. A Vatikánt és a teljes római katolikus egyházat 2013 óta irányító férfi számos nyilvános eseményen hordta a svájci órát, 2018. júniusában ellenőrizték utoljára, azóta nem is viselte a katolikus egyház feje.

The lot is part of a charity sale Rago/Wright will host in Chicago this week. https://t.co/rOtmFJR2Ot

