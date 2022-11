Pár évvel ezelőtt nagyon furcsán néztem, amikor először találkoztam az egyetlen konzervbe becsomagolt karácsonyi menüsorral. Ott tényleg nem vicceltek, ugyanis édeset és sósat is tettek a fémhengerbe, mindenből egy kicsit, csak az íze kedvéért.

Azóta azonban szembesültem azzal, hogy még a világ egyik legismertebb konzervgyártója, a Heinz is rákapott a témára. Igaz, ők kicsit konszolidáltabb verzióban csinálják a saját karácsonyi konzervmenüjüket, nem keverik a főételt a desszerttel, de nem tudom, milyen lenne, ha már a számban keveredne a töltött káposzta a hallal, és nem csak a gyomromban.

A Heinznél idén két menüvel is készültek, a hagyományos mellett vegán verziót is piacra dobtak a különleges kajából. A fémhengerben a húst is tartalmazó étel alapját egy pulykaleves adja, melyet többek között krumplival, gyökérzöldségekkel, áfonyaszósszal, némi disznóval, valamint zsályás és hagymás golyókkal sűrítettek.

Tavaly mindössze 500 konzervet kínáltak online formában, ám az óriási érdeklődésre való tekintettel idén az Asda üzleteiben Britannia-szerte lehetett kapni a karácsonyi menüt. Az árusítás november 24-én indult, a konzervek darabját 2 fontért (940 forintért) lehetett kapni, de a közösségi médiában olvasható visszajelzések alapján volt, ahol már az első nap végén sem maradt a különlegességből.