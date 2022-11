Nem alakul jól eddig Neymar számára a katari foci-vb: a brazilok legismertebb játékosa megsérült a Szerbia ellen 2-0-ra megnyert meccsen, a közösségi médiát pedig bejárta az a bokájáról készült kép, mely miatt kétségessé vált további szereplése a tornán.

Neymar shows his injuried ankle on Instagram 🚨📸🇧🇷 #Qatar2022 pic.twitter.com/VemjXu3VEM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 26, 2022

Valószínűleg járni is alig tud a futballista, de Katar fővárosában, Dohában többen is lencsvégre kapták, sőt, fotózkodtak is Neymarral, aki épp a bazárt járta… pontosabban csak egy emberrel, aki úgy néz ki, mint Neymar.

A férfit, akit sokan a focistának hittek, Egion Oliveirának hívják, és szinte sportot űz abból, hogy rászedje a világot, hogy ő Neymar. Meg kell vallani, ez a dohai bazárban is összejött neki, kis túlzással menekülnie kellett az őt megrohamozóktól.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon sosiadoney (@sosiadoney) által megosztott bejegyzés

A katari trükk – ahol szándékosan a brazil válogatott melegítőjében tűnt fel a nyilvánosság előtt – annyira bejött neki, hogy még az amerikai FOX Sports csatorna is rászaladt, és lelkesen posztolták Twitterre, hogy a Paris Saint-Germain sztárja merre járt. Később persze korrigálták magukat, de addigra már a fél internet mosolygott bakijukon.