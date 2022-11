A sufnituning Jedi-oldalához tartozik az az otthoni szimulátor, amit egy lengyel benzinkutas egy-egy Alfa Romeo 159, illetve Brera belterének felhasználásával épített – a remekművet a Carscoops fedezte fel. Adriano nagy Alfa-rajongó hírében áll, amit az is bizonyít, hogy a hétköznapokban egy 147-est vezet.

Elmondása szerint nagyon kedveli a Brera utasterének hangulatát, egyúttal azt szerette volna, ha saját otthonának kényelméből, „korlátok nélkül” vezethet különböző autókat. A projekt egy Logitech G29-es kormánnyal indult, majd lassan, de biztosan szedte össze a szimulátorkomplexum többi darabját, így egy hosszas folyamat végén vált valósággá az álom.

Az Alfa Romeo 159, illetve Brera modellekből származik a műszerfal nagy része, ideértve a műszercsoportokat, a szellőzőnyílásokat és a középkonzolt. Már csak hab a tortán, hogy ezt sikerült megfejelni például egy audio-fejegységgel, míg a pedálok narancssárga LED-csík formájában hangulatvilágítást is kaptak. Még egy Giulia multifunkciós kormánykerekét is sikerült beszerezni a szimulátorhoz, ami átalakítva ugyanazokat a funkciókat képes ellátni, mint a virtuális világban megszokott mása.

Utolsó simításként a szabadon maradt felületű alkatrészeket stílszerű kárpittal vonta be. A videók pedig bizonyítják, hogy teljes mértékben működőképes a koncepció: a pedálok, a kormánykerék, de még a sebességváltó is teszi a dolgát. Úgy, hogy ezek teljesen kompatibilisek számítógéppel és PlayStationnel egyaránt – a következő lépés az lenne, hogy a műszercsoport mérőórái is lekövessék a játékban jelzett értékeket, igaz, ez csak előbbi platform esetében lesz kivitelezhető.