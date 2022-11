Már egy hete tart a 2022-es labdarúgó-világbajnokság, mely már az első napokban hatalmas fellendülést hozott a turizmusban Katarban – írja a CNBC. Az ország az elmúlt években extravagáns látványosságaival és programjaival került a rivaldafénybe, mint amilyen például a sivatagi fedett sípálya, a legmélyebb ember alkotta merülőmedence, a világ legmagasabb épülete vagy éppen legnagyobb óriáskereke.

Csakhogy Katar lakossága mindössze 3 millió fő, így nehezen jut hely minden, az országba érkező turistának, akiknek látogatása döntő többségben a sporteseménynek köszönhető. Hogy csökkentsék a tumultust, a Qatar Airlines és a dubaji FlyDubai fapados légitársaság is „mérkőzésnapi” járatokat indított, aznapi retúrjegyeket is kínálva.

Őrült roham a szállodákban

A Cushman & Wakefiled Qatar adatai szerint november eleji adatai szerint összesen 45 ezer szállodai szobát adtak ki a világbajnokság idejére – mindemellett tengeralattjáró hajókon, kempingekben, apartmanokban és villákban van lehetőség megszállni. Az országtól egyórányi repülőútra található Dubajban pedig 140 ezer szállodai szoba állt rendelkezésre.

43 különböző szurkolói zónát is kialakítottak az Egyesült Arab Emírségekben, amik között van, ami akkora, hogy akár 10 ezer embert is be tud fogadni naponta, akik óriáskivetítőkön izgulhatják végig a mérkőzéseket. Dubaj egyik mesterséges szigetén még egy futball témájú szálloda is található, ahonnan Dohába szállítják a legszenvedélyesebb drukkereket.

Fényűzés felsőfokon

Arról már korábban írt a First Class, milyen díszpáholyokkal várja a leggazdagabbakat Katar a világbajnokság idejére, de akiknek valóban felfoghatatlanul vastag a pénztárcájuk, még exkluzívabb élményt szerezhetnek maguknak.

Éjszakánként akár több tízezer dollárért egy szuperjachton ücsörögve nézhetik a meccseket, miközben bejárják a Perzsa-öblöt.

Az emírségek legnagyobb magánjacht-chartere, az Xclusive Yachts adatai szerint a legdrágább hajókat kínálják a térségben: háromszintes szuperhajójukra éjszakánként 20 ezer dollárért, átszámítva 7,8 millió forintért lehet feljutni. Ezért az összegért ejtőernyőt, fedélzeti bárt, skylounge-t, öt kabin és egy Michelin-csillagos séf gourmet-különlegességeit biztosítja a társaság.

Luxury Yachts, Real VIPs As Dubai Readies For FIFA World Cup https://t.co/r9TmtJNq9z pic.twitter.com/xFtfDBF9GM — NDTV News feed (@ndtvfeed) November 16, 2022

Az árak pedig annyira nincsenek elrettentő hatással, hogy a foglalások száma novemberben és decemberben 300 százalékkal emelkedett – nyilvánvalóan a foci-vb-nek köszönhetően.

A levegőben is csak a luxus

Felpörgött a reptéri forgalom a fapados járatokon is – amit a napi 120, szinte teljes kapacitással működő shuttle-járat is mutat –, de a magánrepülőkre is megugrott a kereslet. A charterjáratokat kínáló Jetex nagymértékű forgalomnövekedésről számolt be a portálnak, pedig egyik csomagjuk drágább, mint a másik:

A teljes szolgáltatás ára 240 ezer arab dirhamba, azaz több mint 25 millió forintba kerül, amit legfeljebb tíz utas vehet igénybe.

Egyéni ülésekre is lehet „jegyet” váltani, ami fejenként 29 ezer dirhamot, átszámítva 3,1 millió forintot kóstál, miközben csak egy óra az út hossza.

Egy másik magáncharter-vállalat, a VistaJet esetében 70 katari járatot foglaltak le, pedig annak kereskedelmi igazgatója szerint sokan még arra várnak, hogy kedvenc csapatuk továbbjut-e a selejtezőből.