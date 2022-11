Világunk minden egyes területét gépesíteni próbáljuk, nincs ez másképp a rendőrségnél sem. Számos országban használnak már különféle gépeket, vannak olyan helyek is, ahol kiemelten foglalkoznak azzal, hogyan is alakulhat az adott szervezet jövője.

San Franciscóban a rendőrség most egy petíciót nyújtott be a városnak, hogy engedélyezzék robotjaiknak, hogy akár embert is öljenek. Természetesen a gép csak abban az esetben fordulnának ehhez a megoldási módszerhez, ha a célpont rizikót jelent más emberek, vagy éppen a rendőrök életére, és más eszköz már nem áll rendelkezésre a rendőröknek, csak a robot.

A szervezet az embereket ölni képes robotok mellett még azzal érvelt, hogy így leszerelhetnék nehézfegyver-állományuk nagy részét, mellyel rengeteg pénzt is spórolnának.

Akármilyen érvekkel is támasztják alá, egyelőre igencsak meredeknek hangzik a fegyveres robotok éles bevetése. Nem csak mi gondoljuk így, de San Francisco városvezetésében is vannak ellenző hangok. A tervezet azonban így is átjutott már egy szűrőn, ezért november 29-én a témában a metropolisz felügyelőbizottságának is szavaznia kell.