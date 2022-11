Az Egyesült Államokban komoly kultusza van a Cheetos chipseknek, abból is leginkább a pokolian csípős változat az, ami mémmé vált az elmúlt időszakban. Volt is valaki nemrég, aki konkrétan egy időkapszulát épített a nasinak.

A közösségi médiában több főzős videó is terjedt arról, hogy chips segítségével fogásokat is készítenek, ízesítenek. Belegondolva nem is feltétlenül nagy hülyeség ez: a legtöbbször bemutatott rántott hús, rántott csirkecomb vonalon mozogva teljesen jól használható a panír összetevőjeként az apróra zúzott kukoricasnack, pikáns eredménye lehet az elkészült ételnek.

Fontos lehet azonban, hogy a chipszúzalék megfelelően apró és jól adagolható legyen. Ehhez készítette el most a Cheetos az Amazonnal karöltve a hivatalos chipsporító gépet, melyben egy forgó kés zúzza, aprítja és őrli fel a nasit, fűszerré változtatva azt.

A Cheetosnál tisztában vannak azzal, hogy a fűszer sosem lesz a fine dining fogások része, inkább csak a poén kedvéért ízesítik ezzel az emberek ételeiket. Ezt is figyelembe véve felsoroltak egy halom kaját, amit szerintük érdemes lehet chipsporral fűszerezni. Többek között

spagetti

pizza

zöldsaláta

krumplipüré

uborka

rántotta

homár

cordon bleu

békacomb

macaron

narancs

karácsonyi sütemények

fánk

és Cheetos

mellé is kiváló kísérő lehet az őrlemény.

A gépet 20 dollárért (kb. 8 ezer forintért) fogják kínálni hamarosan az Amazonon.