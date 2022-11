A közmondás szerint kétszer nem csap ugyanoda a villám. Csabinál ez nem jött be, ugyanis az évek során már nem egyszer volt gondja odalent. Előbb csak akut, később már krónikus prosztatagyulladása volt. Eleinte nem is gondolta, hogy neki ilyen problémái lehetnek, ráadásul visszatérően. Igaz, ezeket a feltételezéseket leginkább az életkorára alapozta: úgy gondolta, hogy ez az idősek betegsége, így nem is értette, mi történik vele.

A prosztatagyulladással vagy prosztatitisszel kapcsolatban azonban ez az egyik leggyakoribb tévhit: bizony, valójában a fiatalabb generáció tagjait érinti, és az urológushoz forduló 50 év alatti férfiaknál ez a leggyakoribb kórkép. Az elmúlt évtizedekben mindinkább kezdik megismerni az emberek a prosztataproblémák tüneteit. Ha máshonnan nem is, a televízióból az is értesülhetett róla, aki nem akart: a sűrű vizelési inger és a potenciazavarok már azok a hívószavak, amelyektől az orvost leginkább kerülő férfiak is megrettennek.

Csabinál is előjöttek ezek a tünetek, és végül erőt vett magán, majd felkeresett egy szakorvost. Nem szívesen tette, mert eddig mindig csak rossz tapasztalatokat hallott az urológusról, de megelégelte az évekig tartó szenvedést, amely jelentős hatással volt az életminőségére. Bánatát korábban munkába próbálta fojtani, de azzal nem volt tisztában, hogy a sok üléssel járó életmód szintén nem segít helyzetén.

Az urológus gyanúja – figyelembe véve Csabi relatíve fiatal életkorát, a negatív tenyésztéseket és a rendszeresen visszatérő panaszokat – a krónikus kismedencei fájdalom szindróma (CPPS) felé terelődött.

Mi az a CPPS?

Komplex tünetegyüttesről van szó, amely a vizelési problémákon kívül többféle panaszt okozhat: kisugárzó fájdalmat az intim területekre, a lágyék-, a medence- és a gáttájékra. A fájdalmak látszólag előzmény nélkül jelentkezhetnek, kvázi villámcsapásként, egyik pillanatról a másikra keseríthetik meg az ember életét.

A CPPS felismerése és kezelése nem egyszerű dolog: végeredményben az orvosnak ki kell zárni az összes lehetséges fertőzést. Jelenlegi ismereteink szerint a CPPS kezelésére nincs pontosan definiálható kezelési séma, a tünetek enyhítése mellett a páciens komplex kezelése ajánlott. Szóba jöhetnek persze rögtön a fájdalomcsillapítók és az egyéb, a tünetek azonnali megszüntetésére koncentráló megoldási módszerek, de abban Csabi és az orvosa is egyetértettek, hogy ez az út nem járható hosszú távon.

A hangsúlyt Csabi életmódváltására helyezték. Csabi hosszú évek után végre rájött arra, hogy a lehető legrosszabbat követte el azzal, hogy az egészségi problémái elől a munkába menekült. Az addig túlhajszolt ember megfogadta a tanácsokat, és igyekezett változtatni az életén. Első körben a rendszeres testmozgást tette a mindennapjai részévé: igyekezett minél többet gyalogolni, jógázott, valamint gyógytornász segítségével gátizomtornát végzett. Munkavégzését úgy alakította, hogy közben is mozoghasson: az orvosi tanácsot megfogadva olyan gyakorlatokat sajátított el, amelyek ülőmunka közben is végezhetők, és javítják a kismedencei keringést.

Később elkezdett figyelni arra is, mit eszik, több folyadékot fogyasztott, próbálta kerülni a fűszeres és a nehéz ételeket. A változásoknak köszönhetően kiegyensúlyozottabb lett az élete, stressz-szintje pedig fokozatosan csökkent. Ahogy mérséklődött a szervezete terhelése, úgy csökkent a tünetek erőssége és gyakorisága is. Nem felejtette el az urológusát sem: a korábbi félelmei ellenére évente visszajár, ugyanis semmiféleképpen sem akar oda jutni, ahol már egyszer találta magát.

