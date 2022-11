Súlyos csapás érte a katari foci-vb-n a Budweisert, miután az utolsó pillanatban a FIFA a rendező ország kérésére megtiltotta a szurkolói zónákban és a stadionokban a sör árusítását. Alkoholhoz már alapból nem volt egyszerű hozzájutnia a messziről jött szurkolóknak a muszlim országban, a világbajnokság előttig ezek jelentették az egyetlen kiskaput, melyet azonban bezártak.

A hírek szerint a sörgyártó be is perelheti a Nemzetközi Labdarúgó Szövetséget, ugyanis ez a lépés részükről szerződésszegésként is értelmezhető, tekintve, hogy a Budweiser a torna egyik főszponzora. Jelentős bevételük is származhatott volna a söreladásból, egy doboz ugyanis 50 katari riálért, átszámítva 5480 forintért kínáltak.

Ehelyett azonban nyakukon marad a világ jelentős részén átutaztatott ital. Kínjában a sörgyártó – akik azt tették közzé a sörtilalom bejelentésekor egy azóta törölt bejegyzésben, hogy “ez kínos” – úgy döntött, felajánlja a győztes országnak azt a sörmennyiséget, melyet nem tud eladni a vb-n.

New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1 — Budweiser (@Budweiser) November 19, 2022

Persze azt nem tudjuk, hogy ebből mi valósul meg. A fenti képen egy életre elég sör található, és az eredeti bejegyzés alapján az sem tiszta, hogy csak a győztes csapat kapja meg, vagy mások is részesülnek a jutalomból. Akárhogy is legyen, ezért mindenképpen megéri jól játszani a szokatlanul hosszú meccsek tornáján.